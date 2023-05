Sure Ventures lève 200 000 GBP par le biais d'un placement à des fins d'investissement

Sure Ventures PLC - fonds de capital-risque basé à Londres, qui investit dans des sociétés de logiciels en phase de démarrage - lève un produit brut de 200 000 GBP par le biais d'un placement privé de 200 000 actions au prix de 100 pence chacune. L'argent sera utilisé pour de nouveaux investissements, un investissement de suivi dans Sure Valley Ventures, le fonds technologique de Sure Valley Ventures UK Software, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement. Les actions devraient être admises à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres vendredi prochain. Après l'admission, Sure Ventures aura 6,8 millions d'actions en circulation.

Cours actuel de l'action : 100 pence, en hausse de 2,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,5

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.