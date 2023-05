Le directeur financier d'Ocean Harvest, M. Crockett, quittera son poste en juin

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Belluscura PLC - développeur de dispositifs médicaux axés sur une technologie d'enrichissement de l'oxygène légère et portable - Propose de placer une souscription pour lever 3,0 millions de livres sterling via l'émission de 12,0 millions de nouvelles actions ordinaires à 25 pence par action. Le produit net de l'émission sera principalement utilisé pour le fonds de roulement et pour finaliser le développement de son concentrateur d'oxygène portable DISCOV-R. En outre, l'entreprise vise à lever 500 000 GBP supplémentaires en émettant 2 millions d'actions à 25 pence par action proposée aux particuliers.

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - Retire le nombre de zones de minéralisation pour Kallak, en Suède, qu'elle avait annoncé en février. Elle déclare que les zones de minéralisation signalées ne doivent pas être prises en compte. "La société souhaite souligner qu'aucune nouvelle étude n'a été réalisée et que cette communication explicative doit être considérée comme une clarification conforme aux normes de l'industrie", indique-t-elle.

New Energy One Acquisition Corp PLC - Société d'acquisition à but spécial du Royaume-Uni - Propose de prolonger jusqu'au 15 mars de l'année prochaine la date limite pour le projet de fusion d'entreprises, pour lequel elle a besoin de l'approbation des actionnaires. Ce délai devait expirer le 16 juin. Elle ajoute qu'elle a signé une lettre d'intention non contraignante concernant une opportunité de capture, d'utilisation et de stockage du carbone.

Ocean Harvest Technology Group PLC - producteur d'ingrédients à base d'algues pour l'alimentation animale basé à Theale, en Angleterre - Le directeur financier Adrian Crockett a l'intention de quitter la société le 9 juin. La société nomme Andy Cox comme directeur financier intérimaire pour une période de 9 mois. La société déclare que ses activités continuent d'être conformes à ses propres attentes et qu'elle est sur la bonne voie pour réaliser une croissance "substantielle" en 2023. Ocean Harvest indique qu'elle publiera une mise à jour commerciale en juillet.

Resolute Mining Ltd - Mineur d'or, développeur et explorateur basé à Perth, en Australie, avec plus de 30 ans d'expérience en Australie et en Afrique - Lors de l'assemblée générale annuelle, 27% des actions exprimées ont voté contre la réélection de Mark Potts en tant qu'administrateur, tandis que 24% ont voté contre la réélection de Sabina Shugg en tant qu'administratrice. 37% des voix se sont élevées contre l'approbation de l'émission spéciale de droits de performance en faveur du directeur général Terence Holohan.

Sureserve Group PLC - Fournisseur de services de conformité et d'énergie basé à Basildon, Essex - Slater Investments Ltd détient désormais 15 % des actions de Sureserve après la cession d'actions. Slater prévoit de voter en faveur du projet de rachat de Sureserve par Cap10 4Netzero Bidco Ltd, une société détenue par Cap10 Partners LLP.

Tintra PLC - banque londonienne basée sur l'intelligence artificielle - dit qu'elle est en train de soumettre à nouveau une demande révisée concernant la licence de petite banque relative à une demande de sa filiale, Tintra Money Ltd, de devenir un établissement de monnaie électronique agréé. Elle prévoit de soumettre à nouveau la demande révisée d'ici la fin du mois.

Topps Tiles PLC - Détaillant basé dans le Leicestershire - Le nouveau président de Topps Tiles, Paul Forman, achète 140 000 actions à 55 pence chacune. Forman rejoindra le conseil d'administration en juillet et en deviendra le président en octobre, en remplacement de l'actuel président Darren Shapland.

