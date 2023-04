Sureserve s'envole grâce à l'accord de rachat de Cap10 pour 214 millions de livres sterling

(Alliance News) - Le fournisseur de services énergétiques Sureserve Group PLC a déclaré vendredi avoir conclu un accord de rachat avec Cap10 Partners.

Sureserve a déclaré avoir conclu un accord avec Cap10 4NetZero Bidco, une société détenue indirectement par Cap10 Partners, sur un rachat entièrement en espèces.

Cap10 est une société paneuropéenne d'investissement privé sur le marché intermédiaire.

Cap10 paiera 125 pence pour chaque action Sureserve, soit une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de 90 pence jeudi. La société a déclaré que cela la valorisait à environ 214,1 millions de livres sterling.

Les actions de Sureserve ont bondi de 37 % à 123,26 pence chacune à Londres vendredi matin.

Le conseil d'administration de Sureserve a déclaré qu'il considérait les conditions de l'acquisition comme "justes et raisonnables". Le conseil a l'intention de recommander à l'unanimité l'acquisition lors d'une assemblée générale qui devrait se tenir en juin.

Nick Winks, président de Sureserve, a déclaré : "Sous la propriété privée de Bidco, sans les coûts et la réglementation d'une société cotée en bourse, Sureserve devrait être en mesure de poursuivre sa stratégie de manière plus productive et, par conséquent, d'atteindre plus rapidement le leadership en aidant nos clients à passer des combustibles de chauffage traditionnels aux alternatives renouvelables.

De son côté, Cap10 estime que Sureserve est une "entreprise de grande qualité qui a fait ses preuves en matière de croissance sur un marché essentiel". Il a également déclaré qu'il s'attendait à ce que Sureserve accélère sa croissance par le biais de fusions et d'acquisitions dans le cadre d'une propriété privée.

Fabrice Nottin et Serge Touati, co-gérants de Cap10, ont déclaré : "Sureserve est bien positionnée pour apporter une gamme complète de produits et de services à ses clients afin de les soutenir dans tous les aspects de leur transition énergétique. Nous soutenons pleinement l'intention de Sureserve de devenir le partenaire stratégique des propriétaires de logements sociaux, des autorités locales et d'autres organismes du secteur public pour les aider à atteindre leurs objectifs : (i) réduire la précarité énergétique et l'empreinte carbone de leurs immeubles, et (ii) améliorer la qualité de vie de leurs locataires".

Les rachats ont dominé l'actualité des entreprises la semaine dernière.

Le fournisseur de services de paiement Network International Holdings PLC, axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique, a bondi de 9,5 % à 394,20 pence à Londres vendredi. Il a déclaré avoir reçu une nouvelle proposition de rachat, en temps utile, de la part de Brookfield Asset Management Ltd.

Lundi, Network International a confirmé avoir reçu une proposition de rachat non contraignante de la part d'un consortium de capital-investissement.

Avant cela, Dechra Pharmaceuticals PLC avait fait un bond de quelque 40 % vendredi dernier, après avoir confirmé qu'elle avait entamé des discussions sur une éventuelle proposition de la part de la société de capital-investissement EQT.

