Sureserve se félicite de l'augmentation annuelle de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

(Alliance News) - Sureserve Group PLC a annoncé mardi des hausses à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice annuels, poursuivant sur sa lancée et restant confiant pour le prochain exercice financier.

Sureserve est un fournisseur de services de conformité et d'énergie basé à Basildon, Essex, qui se concentre sur le secteur public britannique.

Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 27,0 % pour atteindre 275,1 millions GBP, contre 216,6 millions GBP l'année précédente. Le carnet de commandes a augmenté de 18,0 %, passant de 502,9 millions de GBP à 593,5 millions de GBP.

Le bénéfice avant impôts a augmenté de 41 %, passant de 11,1 millions de GBP à 15,6 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 36 %, passant de 12,1 millions de GBP à 16,4 millions de GBP l'année précédente.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est en hausse de 37% à 16,8 millions GBP contre 12,3 millions GBP.

Le directeur général Peter Smith a déclaré : "Je suis heureux de faire état d'une année de progrès chez Sureserve qui s'appuie sur la dynamique de l'année dernière pour réaliser de fortes augmentations des revenus et des bénéfices. Notre carnet de commandes, qui s'élève à 593,5 millions de livres sterling, est un atout considérable qui nous permet d'avoir une vision claire des revenus futurs, et le passage à des contrats à plus long terme que nous avons constaté nous donne confiance pour l'année à venir et au-delà."

En ce qui concerne l'avenir, Sureserve se dit confiant dans les perspectives de l'exercice 2023, affirmant que sa bonne dynamique s'est poursuivie avec un bon départ dans la nouvelle année. Elle s'attend à ce que 79% des revenus de l'exercice 2023 soient couverts par le carnet de commandes au départ.

L'action Sureserve est en hausse de 3,4% à 87,40 pence l'unité mardi vers midi à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.