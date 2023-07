Sureserve Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui opère dans le secteur des services énergétiques pour le logement social. Le segment Social Housing Energy Services comprend des services tels que l'installation, l'entretien et la réparation sur demande d'appareils à gaz et de systèmes de chauffage central, ainsi que des solutions d'hygiène de l'air et de l'eau ; des services de conseil et de gestion de projet pour les énergies renouvelables et d'autres technologies, et des services de comptage impliquant l'installation, l'entretien et l'administration de compteurs intelligents et des données qui y sont associées. Le segment des services énergétiques pour le logement social propose également des services dans le secteur de l'énergie, notamment l'isolation des murs extérieurs, intérieurs et creux, l'isolation des combles, le chauffage central au gaz, la modernisation des chaudières et d'autres technologies renouvelables. Le segment des services énergétiques propose des services dans le cadre de diverses initiatives d'économie d'énergie, notamment l'Energy Company Obligation (ECO), le Green Deal et le programme Home Energy Efficiency Programme (HEEP) Affordable Warmth du gouvernement écossais.

Secteur Construction et ingénierie