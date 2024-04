Surf Air Mobility Inc. est une société d'aviation électrique et de transport aérien. La société est engagée dans l'expansion de la catégorie des voyages aériens régionaux en connectant les aéroports régionaux sous-utilisés et les terminaux privés pour créer une expérience privée partagée avec les clients et un service aérien de type commercial en utilisant de petits avions à turbopropulseurs. La société fournit une plateforme de mobilité aérienne régionale avec des itinéraires réguliers et des vols charters à la demande exploités par des tiers. Elle a l'intention de développer une technologie de groupe motopropulseur avec ses partenaires commerciaux afin d'électrifier les flottes existantes et de commercialiser des avions électrifiés à grande échelle. La société se concentre principalement sur l'installation de groupes motopropulseurs hybrides-électriques et entièrement électriques dans le Cessna Grand Caravan EX (EP1). La société dispose d'un réseau régulier qui dessert environ 44 villes dans 18 États et territoires des États-Unis.

Secteur Compagnies aériennes