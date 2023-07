(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Byotrol PLC - société spécialisée dans la prévention et le contrôle des infections, basée à Chester, en Angleterre - déclare que ses revenus pour l'année au 31 mars sont tombés à 4,6 millions de livres sterling, soit une baisse de 27% par rapport aux 6,3 millions de livres sterling de l'année précédente. La perte avant impôt est passée de 1,3 million de GBP à 1,8 million de GBP et la perte par action de 0,26 pence à 0,07 pence. La marge brute sur les ventes de produits, avant charges exceptionnelles, s'est améliorée, passant de 37,0 % à 42,6 %. Déclare que les résultats sont conformes aux attentes au cours d'une année marquée par des "changements importants". Il reste engagé et très confiant dans le positionnement de l'entreprise et dans ses perspectives financières. Attend avec impatience une année de croissance significative du chiffre d'affaires et de retour à la rentabilité.

----------

RM Infrastructure Income PLC - investit dans des prêts à des actifs d'infrastructure - annonce qu'elle continue de progresser activement dans les discussions concernant une combinaison potentielle de ses actifs avec une autre société d'investissement ou un autre fonds approprié. Explique qu'une nouvelle approche a été reçue en plus d'une autre proposition soulignée le 10 juillet. Mais souligne qu'il n'y a aucune certitude que l'une ou l'autre des approches reçues aboutisse à une transaction recommandable. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation le moment venu.

----------

Real Estate Investors PLC - Fonds d'investissement immobilier axé sur les Midlands, en Angleterre - annonce des cessions de 8,7 millions de livres sterling depuis le début de l'année, avec une hausse globale de 11,7 %. La priorité reste le remboursement de la dette en vue de réduire les niveaux d'endettement du portefeuille. Au 28 juillet, un remboursement de dette de 7,3 millions de livres sterling a permis de réduire le total de la dette utilisée à 64,2 millions de livres sterling, contre 71,5 millions de livres sterling au 31 décembre. Au cours du premier semestre, "nous avons observé des conditions défavorables et instables sur le marché de l'immobilier, notamment des hausses mensuelles des taux d'intérêt, une inflation obstinément élevée et l'absence de fin de la guerre en Ukraine".

----------

Surface Transforms PLC - fabricant de disques de freins automobiles en carbone et céramique, basé à Liverpool - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin est passé de 2,9 millions de GBP à 3,3 millions de GBP, soit une augmentation de 14 %. Il convient de noter que le volume de disques fabriqués au cours de la période a augmenté de plus de 80 %, reflétant les améliorations apportées à la production au cours de l'année 2023. La trésorerie brute au 30 juin est tombée à 4,5 millions de livres sterling, contre 14,9 millions de livres sterling au 31 décembre. L'entreprise prévient que la trésorerie brute au 31 décembre ne devrait pas être inférieure de plus d'un million de livres sterling aux estimations précédentes. Les prévisions de recettes pour 2023 et 2024 restent inchangées et la société prévoit d'être rentable au second semestre 2023.

----------

BioPharma Credit PLC - fonds d'investissement spécialisé dans la dette des sciences de la vie - note que Biogen Inc a accepté d'acheter Reata Pharmaceuticals Inc pour une valeur d'entreprise d'environ 7,3 milliards d'USD. Explique que la société a investi dans un prêt garanti de premier rang à Reata d'un montant maximum de 137,5 millions USD en mai, en quatre tranches maximum. Le prêt devrait être remboursé par anticipation à la clôture de la transaction. La société s'attend à recevoir un paiement forfaitaire pour le reste de la période forfaitaire de deux ans ainsi qu'une prime de remboursement anticipé de 3 %, dans chaque cas en ce qui concerne le principal remboursé.

----------

Eqtec PLC - Société technologique basée à Londres qui se concentre sur les nouvelles infrastructures énergétiques distribuées et décarbonées via des solutions de valorisation des déchets pour l'hydrogène, les biocarburants et la production d'énergie - Annonce la réussite des tests de gazéification vapeur-oxygène menés en partenariat avec l'équipe Energy from Biomass & Wastes. Yoel Aleman, directeur de la technologie d'Eqtec, déclare : "Ces tests représentent une étape importante pour Eqtec dans le cadre de notre feuille de route en matière d'innovation technologique. Le développement d'un processus de gazéification vapeur-oxygène est essentiel pour l'application du gaz de synthèse d'Eqtec à la production d'une diversité de produits dérivés, y compris l'hydrogène, le méthane ou d'autres biocarburants."

----------

Tertiary Minerals PLC - Société d'exploration et de développement minier axée sur les États-Unis et la Zambie - annonce que les autorisations nécessaires ont été reçues du département des forêts de Zambie pour mener à bien les programmes d'échantillonnage du sol proposés dans les zones forestières des licences des projets Mukai et Mushima North. Le président exécutif Patrick Cheetham a déclaré : "Nous savons que nos actionnaires ont attendu patiemment que ces autorisations soient accordées, mais nous sommes maintenant prêts à lancer les projets d'exploration de la société pour 2023 sur ces deux projets de cuivre passionnants". Il ajoute : "Notre objectif est maintenant d'achever l'analyse des sols : "Notre objectif est maintenant d'achever l'échantillonnage du sol sur les cibles intéressantes que nous avons développées à Mushima North et Mukai ainsi que sur notre projet Konkola West."

----------

Premier African Minerals Ltd - Fournit une nouvelle mise à jour sur le projet de lithium et de tantale de Zulu et sur l'accord d'achat et de paiement anticipé conclu entre Premier et Canmax Technologies Co Ltd. Signale que les discussions avec Canmax sont à un stade avancé et qu'elles ont été constructives. Il estime qu'il existe une compréhension commune entre les parties et qu'elles sont sur le point de parvenir à une solution satisfaisante. Le fournisseur de l'usine du projet Zulu, Stark International Projects Ltd, n'a pas été en mesure de livrer le concentré de spodumène comme prévu et les projections de production devront être revues. Les concentrés de spodumène produits jusqu'à présent contiennent environ 50 % de spodumène, mais aussi jusqu'à 30 % de minéraux de mica qui entraînent une dilution de la teneur en spodumène. Grâce aux améliorations apportées par l'optimisation en cours et au renflouement des concentrés produits jusqu'à présent, la société prévoit que l'usine produira du spodumène de qualité SC6.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.