Surface Transforms plc est une société basée au Royaume-Uni qui développe et produit des disques de frein automobiles en matériau carbone-céramique. La société fabrique et vend des matériaux en fibre de carbone et développe des technologies associées. Elle mène également des activités de recherche et de développement sur des disques en céramique de carbone plus performants. L'entreprise utilise sa technologie carbone-céramique pour créer des disques de frein légers destinés à des applications de haute performance sur route et sur piste pour les voitures à moteur à combustion interne et les véhicules électriques. Elle entrelace des fibres de carbone continues pour former une matrice tridimensionnelle, produisant un produit à conductivité thermique améliorée ; cela réduit la température de fonctionnement du système de freinage, ce qui se traduit par des composants plus légers et de plus longue durée de vie, avec des performances de freinage améliorées. Elle travaille avec un certain nombre de constructeurs automobiles, y compris des fabricants d'équipements d'origine et des constructeurs de véhicules de niche ou à faible volume, concevant et fournissant des freins en carbone-céramique pour une large gamme d'applications.