FRP Advisory Group PLC - Société de conseil aux entreprises basée à Londres - Achève le placement d'environ 20,4 millions d'actions à 128 pence auprès d'investisseurs institutionnels nouveaux et existants. Suite à ce placement, les extensions des accords de blocage sont devenues effectives. Cela signifie qu'environ 59,4 millions d'actions détenues par d'anciens et d'actuels associés seront soumises à des accords de blocage expirant à la fin du mois de juillet 2026. Un seul actionnaire vendeur, qui n'est pas partie à un accord de blocage existant, sera soumis à une période de blocage réduite se terminant le 31 août. Dans le cadre du placement, le directeur général Geoff Rowley vend 1,9 million d'actions et le directeur de l'exploitation Jeremy French vend 1,5 million d'actions. FRP souligne que le placement a été sursouscrit.

Surface Transforms PLC - fabricant de disques de frein en carbone-céramique pour l'automobile et l'aéronautique, basé à Liverpool - déclare que le placement a été "considérablement" sursouscrit avec des demandes dépassant 450 millions d'actions par rapport aux 200 millions d'actions disponibles. En conséquence, l'entreprise décide d'étendre l'offre ouverte et d'accepter 300 millions d'actions, ce qui lui permettra de lever 3 millions de livres sterling. Au total, le placement, la souscription et l'offre ouverte ont permis de lever 9,5 millions de livres sterling.

Pennant International Group PLC - Fournisseur de technologies de formation et de produits de soutien pour diverses industries, dont la défense et l'aérospatiale, basé à Cheltenham, en Angleterre - Lève 1,4 million de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 25 pence chacun. En outre, certains administrateurs peuvent souscrire des actions supplémentaires d'une valeur de 200 000 GBP. Le directeur général, Phil Walker, commente : "Le soutien de nos actionnaires permet de poursuivre le développement de la suite logicielle intégrée de Pennant et marque une nouvelle étape dans la transition de Pennant vers une entreprise de logiciels et de services à marge élevée."

EnSilica PLC - Concepteur de semi-conducteurs basé à Oxfordshire, Angleterre - Lève 4,9 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 45 pence par action. Lance en outre une offre au détail pour lever 300 000 GBP supplémentaires aux mêmes conditions.

PensionBee Group PLC - Fournisseur de services de retraite en ligne basé à Londres - Conclut un accord définitif avec une grande institution financière mondiale basée aux États-Unis afin de se développer dans ce pays. PensionBee fournira ses services aux États-Unis par l'intermédiaire de PensionBee Inc, une filiale à 100 % du groupe PensionBee, établie dans le Delaware et dont le siège opérationnel se trouve à New York. Le groupe Pension Bee apportera une contribution financière à PensionBee Inc, financée par ses ressources existantes. Le groupe estime que ses activités aux États-Unis pourraient se développer rapidement et atteindre au moins la taille de ses activités au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie.

Trident Royalties PLC - société de redevances minières diversifiées - Prend note de la récente annonce positive d'Equinox Gold concernant sa mine d'or Greenstone dans l'Ontario, au Canada. Trident détient un contrat d'achat de 100 % de l'or produit à Greenstone, à hauteur de 58 500 onces par an, jusqu'au 1er mars 2027. Trident note que Greenstone a effectué sa première coulée d'or dans les délais prévus, produisant 1 800 onces d'or à partir du circuit de récupération complet, tous les équipements fonctionnant comme prévu. Greenstone sera l'actif phare d'Equinox et le producteur le plus important et le moins coûteux. Lorsqu'elle fonctionnera à pleine capacité, la mine à ciel ouvert Greenstone devrait produire environ 400 000 onces d'or par an pendant les cinq premières années, et en moyenne 360 000 onces d'or par an pendant sa durée de vie initiale de 14 ans, ce qui fera de Greenstone l'une des plus grandes mines d'or du Canada.

Tullow Oil PLC - Explorateur de pétrole et de gaz basé à Londres - Officialisation d'un partenariat stratégique avec la Commission forestière du Ghana pour la mise en œuvre d'un programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts qui fournira des compensations carbone certifiées conformément à la feuille de route 2030 net zéro de Tullow. Le programme devrait générer jusqu'à 1 million de tonnes par an de compensations carbone certifiées sur environ 2 millions d'hectares de terres dans les régions de Bono et Bono East au Ghana.

Boston International Holdings PLC - Société d'acquisition à but spécifique basée à Londres - déclare que les négociations pour l'achat d'Hyperion Resources Ltd, une société privée des Seychelles, ont été interrompues. Elle étudie activement d'autres opportunités potentielles. Les actions restent suspendues dans l'attente de la publication des résultats de l'exercice clos le 31 décembre.

JPMorgan Emerging EMEA Securities - fonds d'investissement - Mise à jour sur les procédures judiciaires russes. Le gestionnaire de la société déclare que les actifs de JEMA (titres et fonds) détenus sur des comptes au nom de JPMorgan Bank International, la filiale russe de JPMorgan, ne sont pas soumis à l'ordonnance de gel mentionnée précédemment et à la procédure civile engagée par VTB devant les tribunaux russes, qui a débuté le 17 avril. 2024.

APQ Global Ltd - société de revenu des marchés émergents basée à Guernesey - indique que la valeur comptable par action ordinaire au 29 mars était de 29,95 cents US, soit environ 23,71 pence.

