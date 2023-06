Surface Transforms nomme Maddock, de James Cropper, au poste de directeur financier

(Correction de la description de James Cropper PLC).

Surface Transforms PLC - fabricant de matériaux céramiques renforcés de fibres de carbone basé à Liverpool - nomme Isabelle Maddock au poste de directeur financier à compter du 4 septembre. Mme Maddock était jusqu'à mercredi dernier directrice financière de James Cropper PLC, fournisseur de matériaux avancés, d'emballages de luxe et de produits en papier basé à Kendal, en Angleterre, et possède 30 ans d'expérience dans le domaine de la finance.

Kevin Johnson, directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Isabelle : "Nous sommes ravis d'accueillir Isabelle au sein du conseil d'administration de Surface Transforms. Son dynamisme et son leadership financier, ainsi que l'expérience qu'elle apporte en matière de stratégie, de gouvernance et de fabrication, sont parfaitement adaptés à notre croissance rapide actuelle et prévue.

Cours actuel de l'action : en baisse de 1,5 % à 32,50 pence à Londres lundi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 28

