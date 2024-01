Surface Transforms plc est un fabricant de disques de frein automobiles en céramique renforcée de fibres de carbone. La société compte parmi ses clients des fabricants d'équipements d'origine (OEM) sur les marchés mondiaux de l'automobile. La société utilise sa technologie céramique-carbone pour créer des disques de frein légers destinés à des applications de haute performance sur route et sur piste pour les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules électriques. Elle travaille avec divers constructeurs automobiles, y compris des équipementiers et des constructeurs de véhicules de niche ou à faible volume, pour concevoir et fournir des freins en carbone-céramique pour toute une série d'applications. Elle propose une technologie de produits, des matériaux céramiques renforcés de fibres de carbone, qui sont usinés en différentes formes en fonction de l'utilisation prévue par l'utilisateur final. Ses matériaux en carbone-céramique sont utilisés pour diverses applications nécessitant des matériaux capables de résister à des températures de plus de 2 000 degrés Celsius. Son matériau carbone-céramique convient aux applications de sport automobile en raison de sa légèreté.