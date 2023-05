Surface Transforms recrute un directeur de SGL Carbon comme futur chef des opérations

(Alliance News) - Surface Transforms PLC a annoncé mardi la nomination d'un nouveau directeur d'exploitation, qui devrait quitter son entreprise actuelle pour prendre ses nouvelles fonctions début septembre.

Le fabricant de matériaux céramiques renforcés par des fibres de carbone, basé à Liverpool, a déclaré que Stephen Easton, directeur général britannique de SGL Carbon Ltd, prendra ses fonctions le 4 septembre, après 16 ans passés dans l'entreprise de fabrication de graphite et de fibres.

Selon Surface Transforms, la nomination de M. Easton marque une "nouvelle étape" dans le renforcement de son équipe de direction "afin de garantir que la société réalise avec succès son plan actuel d'expansion de la production et sa transformation financière en une entreprise rentable et à forte croissance de revenus".

Cela comprend la réalisation de son carnet de commandes, dont la valeur à vie est d'environ 290 millions de livres sterling, et de son portefeuille de contrats potentiels, dont la valeur à vie est de 393 millions de livres sterling, a ajouté Surface Transforms.

Kevin Johnson, directeur général, a déclaré : "La combinaison de la vaste expérience [de M. Easton] en matière d'ingénierie de fabrication, de son expertise très pertinente dans la construction et l'exploitation d'usines de fabrication à haute température et de ses compétences en matière de gestion du personnel est parfaitement adaptée à nos besoins actuels et futurs.

Les actions de Surface Transforms étaient en baisse de 1,5 % à 35,48 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

