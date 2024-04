SurgePays, Inc. est une société de technologie et de télécommunications qui se concentre sur les communautés sous-bancaires et mal desservies. La société fournit des services mobiles à large bande aux consommateurs à faibles revenus dans tout le pays. Ses secteurs d'activité comprennent les opérateurs de réseaux mobiles virtuels, les services de plateforme globale et la génération de leads. Le segment des opérateurs de réseaux mobiles virtuels fournit des services de téléphonie mobile à large bande (connectivité à l'internet), des services vocaux et des services de messagerie SMS aux clients subventionnés et aux clients prépayés par l'intermédiaire de ses filiales, SurgePhone Wireless, LLC et Torch Wireless, LLC. Le segment Comprehensive Platform Services fournit une technologie financière et une plateforme de recharge sans fil à des magasins de proximité indépendants dans tout le pays par l'intermédiaire de ses filiales, SurgePays Fintech, ECS Prepaid, LLC, Electronic Check Services, Inc. et Central States Legal Services, Inc. Le segment Lead Generation fournit des solutions de génération de leads et de gestion de dossiers, principalement aux cabinets d'avocats du secteur des délits de masse.

Secteur Services intégrés de télécommunications