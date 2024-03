SurgePays, Inc. (SurgePays) est une société de technologie et de télécommunications qui se concentre sur les communautés sous-bancaires et mal desservies. SurgePhone et Torch Wireless fournissent une large bande mobile subventionnée à plus de 250 000 abonnés à faibles revenus dans tout le pays. La plateforme fintech de SurgePays permet aux employés de plus de 8 000 magasins de proximité de fournir une gamme de produits financiers et sans fil prépayés aux clients sous-bancarisés. Les filiales sans fil de la société fournissent du haut débit mobile, de la voix et des messages texte SMS aux clients prépayés de détail subventionnés et directs. La plateforme fintech blockchain de la société utilise une suite de produits financiers et prépayés pour convertir les magasins de quartier en centres technologiques pour les quartiers sous-bancarisés. La plateforme blockchain SurgePays rationalise le processus d'acheminement des produits directement au magasin de détail. SurgePhone et Torch, filiales à 100 % de SurgePays, sont des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) agréés par la Commission fédérale des communications.

Secteur Services intégrés de télécommunications