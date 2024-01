(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Surgical Innovations Group PLC, en hausse de 15% à 0,69 pence, fourchette de 12 mois 0,50p-2,35p. Le fabricant d'instruments chirurgicaux et médicaux déclare que le chiffre d'affaires en 2023 devrait être d'environ 12,0 millions de livres sterling, soit une augmentation de 6,2% par rapport à 11,3 millions de livres sterling en 2022. Il indique que le chiffre d'affaires du groupe a continué de croître au second semestre, conformément aux attentes du conseil d'administration. Le chiffre d'affaires du second semestre est supérieur d'environ 13 % à celui du premier semestre. Le directeur général, David Marsh, a déclaré : "Malgré une année 2023 difficile, l'entreprise a terminé l'année avec des ventes record et a entamé 2024 avec un carnet de commandes encourageant. Les récentes mesures prises pour améliorer l'efficacité opérationnelle, ainsi que l'augmentation continue de la dynamique des ventes, donnent au conseil d'administration la certitude que nous avons placé l'entreprise sur une trajectoire de croissance durable pour 2024 et au-delà."

PipeHawk PLC, en hausse de 9,2 % à 8,74 pence, fourchette de 12 mois 7,13 pence-15,00 pence. Les actions du fournisseur de technologie pour les autoroutes et pour les industries automobile, ferroviaire et aérospatiale chutent. L'entreprise déclare que sa filiale QM Systems a signé un contrat avec Stannah UK Ltd pour la fourniture d'un système de soudage entièrement automatisé sur mesure. Le projet, qui devrait être livré en neuf mois, générera un revenu de 700 000 GBP. Gordon Watt, président de l'entreprise, déclare : "C'est une nouvelle fantastique qui confirme la croissance de la division de soudage robotisé de QM. Cette activité ne cesse de se renforcer. QM travaille avec Stannah depuis plusieurs mois pour mettre au point une solution à un besoin difficile de soudage automatisé. En adoptant une approche collaborative, Stannah et QM ont développé une solution technique qui fournit à Stannah la solution entièrement automatisée sur mesure dont elle a besoin.

AIM - LOSERS

Inspecs Group PLC, baisse de 27% à 63,00 pence, fourchette de 12 mois 60,04 pence-134,94 pence. La société de lunettes déclare que pour 2023, elle s'attend à déclarer un revenu de 200,3 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 201,3 millions de livres sterling de l'année précédente. Ce chiffre est inférieur aux attentes de la société, en raison d'une activité commerciale "plus faible" en décembre. Le PDG, Richard Peck, a déclaré : "Bien que notre chiffre d'affaires ait été affecté par la faiblesse du marché en décembre, je suis encouragé par le fait que l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle en 2024 a permis d'améliorer nos marges. Le groupe a également réduit sa dette nette tout en investissant dans d'importantes capacités de production supplémentaires pour l'avenir, avec notre nouvelle usine au Vietnam qui entrera en service au premier semestre 2024."

