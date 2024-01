Surgical Innovations Group Plc est une société holding impliquée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de dispositifs. Ces dispositifs sont utilisés dans le cadre de la chirurgie mini-invasive (marque SI), ainsi que des produits de marque propre par le biais de relations avec des fabricants d'équipement d'origine (OEM), y compris des marchés d'ingénierie de précision (PE). Les segments de la société comprennent la marque SI, l'OEM et la distribution. Le segment SI Brand est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs mini-invasifs de marque SI. Le segment OEM comprend la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs mini-invasifs pour des sociétés de dispositifs médicaux tierces, sous leur propre marque ou en co-marquage. Il comprend également la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits technologiques mini-invasifs pour des applications d'ingénierie de précision. Le secteur de la distribution s'occupe de la distribution de produits médicaux spécialisés vendus par Elemental Healthcare Ltd.