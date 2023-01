Surgical Innovations prévient que les grèves du NHS pourraient ralentir les nouvelles affaires en 2023

(Alliance News) - Surgical Innovations Group PLC a déclaré lundi que les revenus ont augmenté en 2022 grâce aux ventes des fabricants d'équipements d'origine, tandis que les bénéfices étaient en hausse malgré les pressions inflationnistes sur les coûts et les grèves contre le National Health Service britannique.

Le fabricant d'instruments chirurgicaux et médicaux basé à Leeds, en Angleterre, prévoit un chiffre d'affaires annuel de 11,3 millions de livres sterling, soit 24 % de plus que les 9,1 millions de livres sterling de 2021, car les ventes OEM ont bondi de 45 %. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est estimé à 700 000 GBP, conformément aux attentes du marché et 40 % de plus que les 500 000 GBP de 2021.

Cependant, entre juin et décembre 2022, le solde net de trésorerie est tombé de 1,5 million de GBP à 900 000 GBP.

Surgical Innovations prévoit une marge brute sous-jacente avant coûts nets de fabrication dans sa fourchette cible de 40 à 45 %, contre 42 % en 2021.

"La forte croissance des ventes au Royaume-Uni mise en évidence au quatrième trimestre s'est poursuivie dans l'année en cours, avec de nouvelles affaires gagnées contribuant à la croissance en glissement annuel. Bien que la société soit consciente que les actions de grève et les autres pressions hivernales sur le NHS ont le potentiel de ralentir l'effet positif de ces opportunités au début de l'année 2023, l'activité sous-jacente au Royaume-Uni reste forte", a déclaré Surgical Innovations.

Les infirmières et autres travailleurs du NHS ont organisé une série de grèves au début de la nouvelle année. Des milliers d'infirmières et d'ambulanciers devraient débrayer le 6 février si aucun accord salarial n'a été conclu d'ici là, ce qui pourrait constituer la plus grande journée de grève de l'histoire du service de santé britannique.

Surgical Innovations reste optimiste quant à son avenir. "Les conversions de nouveaux comptes et l'implication plus étroite dans le secteur privé, qui ont permis une croissance robuste en 2022, valident l'investissement dans les ventes et le marketing tout au long de l'année, et devraient se poursuivre dans l'année en cours", a déclaré la société.

Les actions de Surgical Innovations étaient en hausse de 1,6% à 1,63 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.