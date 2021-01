Surgutneftegas : Le titre revient à proximité du support 25/01/2021 | 15:58 Eliot Reboul 25/01/2021 | 15:58 achat En cours

Cours d'entrée : 34.8RUB | Objectif : 38RUB | Stop : 33.2RUB | Potentiel : 9.2% Surgutneftegas est enfermé au sein d'une zone de fluctuation horizontale. On pourra profiter du retour des cours à proximité de la borne basse du trading range pour se positionner à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 38 RUB. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante. Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2020 à 81.94 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent. Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SURGUTNEFTEGAS -3.16% 16 599 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY -0.71% 1 856 686 ROYAL DUTCH SHELL PLC 10.09% 148 507 TOTAL SE 2.61% 115 901 PETROCHINA COMPANY LIMITED 2.08% 111 311 GAZPROM 2.08% 67 668 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - .. -4.41% 65 595 EQUINOR ASA 12.45% 62 432 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY .. 14.93% 61 824 PAO NOVATEK 9.67% 53 990 LUKOIL 10.85% 49 796

Données financières USD EUR CA 2020 14 668 M - 12 092 M Résultat net 2020 9 469 M - 7 807 M Tréso. nette 2020 44 220 M - 36 456 M PER 2020 2,07x Rendement 2020 1,93% Capitalisation 16 620 M 16 519 M 13 702 M VE / CA 2020 -1,88x VE / CA 2021 -1,70x Nbr Employés 114 000 Flottant 81,9% Prochain événement sur SURGUTNEFTEGAS 18/05/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 0,66 $ Dernier Cours de Cloture 0,47 $ Ecart / Objectif Haut 251% Ecart / Objectif Moyen 42,5% Ecart / Objectif Bas -16,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Vladimir Leonidovich Bogdanov Deputy Chairman & General Director Vladimir Petrovich Erokhin Chairman Vladislav Georgievich Barankov First Deputy Director General-Finance & Taxation Aleksandr Nikolaevich Bulanov Director & Chief Engineer Nikolai Ivanovich Matveev Director