SuRo Capital Corp. est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et gérée en interne. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser le rendement total de son portefeuille, principalement en recherchant des plus-values sur les actions et les investissements liés aux actions, et dans une moindre mesure, des revenus provenant des investissements en dette. La Société investit principalement dans les actions de ce qu'elle estime être des sociétés émergentes à croissance rapide financées par du capital-risque. La Société peut investir dans ces sociétés de portefeuille par le biais d'offres des sociétés de portefeuille potentielles, de transactions sur les marchés secondaires pour les sociétés privées, ou de négociations avec les actionnaires vendeurs. Elle peut investir dans des crédits privés et dans des fonds propres de fondateurs, des bons de souscription de fondateurs, des contrats d'achat à terme et des transactions d'investissement privé dans des fonds propres publics de sociétés d'acquisition spécialisées. Elle investit dans divers secteurs, tels que l'éducation en ligne, la technologie pharmaceutique et le financement de l'amélioration de l'habitat.