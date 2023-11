SuRo Capital Corp. est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et gérée en interne. L'objectif d'investissement de la Société est de maximiser le rendement total de son portefeuille, principalement en recherchant des gains en capital sur les actions et les investissements liés aux actions, et dans une moindre mesure, le revenu des investissements en dette. La Société acquiert ses investissements par le biais d'investissements directs dans des sociétés de portefeuille potentielles, de marchés secondaires pour les sociétés privées et de négociations avec les actionnaires vendeurs. En outre, la Société investit dans le crédit privé et dans les fonds propres des fondateurs, les bons de souscription des fondateurs, les accords d'achat à terme et les transactions d'investissement privé dans les fonds publics (PIPE) des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC). Elle peut également investir de manière opportuniste dans certains titres de participation cotés en bourse ou dans certaines sociétés non américaines et effectuer des investissements dans des fonds de capital-investissement et des fonds spéculatifs. Le conseiller en investissement de la société est GSV Asset Management, LLC.