Suryoday Small Finance Bank Limited (la Banque) est une société bancaire basée en Inde. La Banque est principalement engagée dans l'octroi de microcrédits à des femmes économiquement faibles qui ne sont pas en mesure d'accéder au financement par les canaux bancaires traditionnels. La banque suit le modèle Grameen avec des adaptations appropriées en utilisant le cadre des groupes de responsabilité conjointe (JLG). La Banque fournit également des financements pour des prêts hypothécaires, des véhicules commerciaux, des prêts aux micro, petites et moyennes entreprises et des prêts aux sociétés financières non bancaires (NBFC). La Banque propose des comptes d'épargne, des comptes d'épargne Share Your Smile, des comptes d'épargne Next Gen, des comptes d'épargne Blossom Women, des comptes d'épargne salaire et des comptes courants. La Banque propose différents types de prêts, notamment des prêts de microfinance, des prêts pour les véhicules commerciaux, des prêts immobiliers, des prêts garantis pour les entreprises, des prêts individuels, des microhypothèques, des prêts pour les deux-roues et des prêts pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

