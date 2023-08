SUSE SA est une société basée au Luxembourg qui fournit des solutions logicielles à code source ouvert. Cette société propose ses services dans deux catégories de produits logiciels à code source ouvert : la famille de produits SUSE Linux Enterprise, qui comprend l'offre de système d'exploitation Linux de base, et la famille de produits SUSE Rancher, qui comprend l'offre de plate-forme de gestion de conteneurs. Ces deux produits proposent une prise en charge des ordinateurs de bureau, des clouds et des centres de données, ainsi que des solutions d'informatique de périphérie. SUSE propose ses solutions pour les systèmes de contrôle du trafic aérien, les technologies de prévision météorologique, les trains et les satellites. Cette société propose également ses services à de nombreux autres secteurs, notamment l'automobile, les télécommunications, les services bancaires et financiers, les soins de santé, la fabrication, la vente au détail, la technologie et les logiciels et le secteur fédéral.

Secteur Logiciels