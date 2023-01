L'éditeur de logiciels Suse réduit ses pertes

LUXEMBOURG/NÜRNBERG (dpa-AFX) - L'éditeur de logiciels Suse a réussi à endiguer ses pertes au cours du dernier exercice. Le spécialiste des systèmes d'exploitation Linux a enregistré un déficit de 39,5 millions de dollars US, a annoncé l'entreprise jeudi à Luxembourg. Un an plus tôt, Suse avait affiché des chiffres rouges de 207,6 millions de dollars. Outre la croissance de l'activité, les réductions de coûts ont contribué à la diminution des pertes du groupe SDax.

La direction, dirigée par Melissa Di Donato, a confirmé les chiffres provisoires pour l'exercice 2021/22 (fin octobre). Le chiffre d'affaires a augmenté de 17% sur l'ensemble de l'année pour atteindre 653 millions de dollars, la marge avant intérêts, impôts et amortissements corrigée des effets spéciaux a atteint 37%, comme l'année précédente. Cette année, Suse prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires de 11 à 13% hors effets de change et d'accroître sa marge opérationnelle./men/stk