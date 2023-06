Le directeur financier de Suse s'en va

LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Le directeur financier du spécialiste Linux Suse, Andy Myers, quittera ses fonctions à la fin du mois. Jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé, Jonathan Atack devrait reprendre ses fonctions au 1er juillet, a annoncé l'entreprise lundi à Luxembourg. Il a rapporté à Myers en tant que vice-président du département financier et des relations avec les investisseurs au cours des deux dernières années, a-t-on précisé. La recherche d'un directeur financier est en cours. Suse avait récemment enregistré un développement plus faible que prévu au deuxième trimestre fiscal et avait abaissé ses perspectives annuelles en mai.