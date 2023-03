Suse réalise des bénéfices surprenants - l'action progresse

LUXEMBOURG/NÜRNBERG (dpa-AFX) - L'éditeur de logiciels Suse a gagné plus que prévu au premier trimestre, notamment grâce à une baisse sensible de ses coûts. "Nous avons commencé le nouvel exercice en force", a déclaré jeudi la présidente du groupe Melissa Di Donato. Le spécialiste des systèmes d'exploitation Linux a continué à progresser, notamment grâce à ses nouvelles offres autour de la technologie cloud, mais les prises de commandes dans son activité principale ont été faibles. Après le premier trimestre, l'entreprise estime être en mesure d'augmenter sa marge opérationnelle cette année. L'action de l'entreprise, dont le siège opérationnel se trouve à Nuremberg et qui est cotée au SDax, a progressé.

Le titre a augmenté de 4 % après l'ouverture du marché, mais a ensuite reculé. A la fin, l'action était cotée à 17,65 euros, soit un peu plus d'un pour cent de plus. Le cours n'a toutefois pas pu compenser ses pertes importantes de la veille. Cette année, l'action a de toute façon stagné dans une fourchette étroite entre 15 et 20 euros environ. Le record était de 43,60 euros début janvier 2022. Suse a été introduite en bourse en mai 2021 par l'investisseur financier suédois EQT au prix de 30 euros par titre et les Suédois en détiennent encore un peu plus des trois quarts.

Dans l'ensemble, les résultats sont mitigés, a écrit Toby Ogg, expert du secteur chez JPMorgan. Les entrées de commandes, plus faibles que prévu, ont ralenti, notamment en raison des produits de base habituels autour des systèmes d'exploitation Linux. Le résultat d'exploitation est certes supérieur aux attentes, notamment grâce à des gains d'efficacité, mais les investisseurs devraient se concentrer sur la faiblesse du volume d'affaires.

Le résultat d'exploitation du groupe avant intérêts, impôts et amortissements et après ajustement des éléments exceptionnels a augmenté de 28% pour atteindre 67,1 millions de dollars. La marge correspondante a grimpé de 34 à 40 pour cent. L'entreprise a expliqué cette évolution notamment par une restructuration de la distribution. Les analystes du marché boursier s'attendaient en moyenne à un bénéfice d'exploitation inférieur à 60 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% pour atteindre 168,4 millions de dollars. Suse a réalisé un bénéfice net de 6,2 millions de dollars, après une perte de 12,8 millions au même trimestre de l'année précédente. Di Donato et sa direction ont confirmé leurs prévisions.

Suse fait surtout des affaires avec des versions personnalisées du système d'exploitation open source Linux dans les entreprises et les centres de données. L'entreprise gagne notamment de l'argent grâce au support de ces applications. La branche plus récente, dite émergente, s'occupe surtout des technologies autour des applications cloud, pour lesquelles Suse avait racheté la société Rancher./men/mis/stk