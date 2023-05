Suse revoit ses prévisions à la baisse après un trimestre plus faible

LUXEMBOURG/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Le spécialiste Linux Suse a enregistré au deuxième trimestre fiscal une activité plus faible que prévu. L'environnement économique incertain a conduit à des reports de contrats ainsi qu'à une réduction de la durée moyenne des contrats, a fait savoir l'éditeur de logiciels mercredi à Luxembourg. De plus, la réorganisation de la structure de distribution n'a pas développé la force de frappe attendue et pèse sur le développement.

L'entreprise a donc revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice en cours 2022/23 (clos fin octobre). Ainsi, le chiffre d'affaires ajusté devrait augmenter d'un pourcentage moyen à un chiffre, la croissance à taux de change constants devrait être légèrement inférieure. Suse prévoit une marge de résultat ajustée avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de l'ordre de 30 % en milieu de fourchette. Jusqu'à présent, Suse avait prévu une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 13 pour cent hors effets de change ainsi qu'une marge Ebitda supérieure à celle de l'année précédente de 37 pour cent.

Pour le deuxième trimestre, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires ajusté de 162,2 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation de 1 %. Le chiffre d'affaires de base a par contre baissé d'un pour cent. Suse présentera plus de détails le 6 juillet. L'action, cotée au SDax, a perdu après coup plus de cinq pour cent sur la plateforme de négoce Tradegate par rapport au cours de clôture sur le marché principal Xetra./nas/he