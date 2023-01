Suse sous pression après un bon parcours malgré une confiance accrue dans les marges

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les objectifs de rentabilité à moyen terme plus élevés n'ont pas suffi aux investisseurs de Suse, qui a atteint jeudi un plus haut de six semaines, pour continuer à gagner du terrain. Dans l'ensemble, les nouveaux objectifs à moyen terme sont mitigés et les actions ont commencé la séance en baisse. Après avoir perdu jusqu'à 7%, elles ont encore perdu plus de 4%. La veille, elles avaient atteint leur plus haut niveau depuis le 9 décembre. Durant cette période, elles avaient gagné environ 20 pour cent.

Ce sont surtout les déclarations sur les perspectives qui ont retenu l'attention des boursiers lors de la présentation des chiffres. Pour l'année en cours, Suse a confirmé ses objectifs actuels. À moyen terme, l'entreprise vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires ajusté de l'ordre de 10 % et une marge opérationnelle ajustée (Ebitda) de plus de 40 %. Selon un trader, Suse s'oriente ainsi davantage vers la rentabilité. Il a toutefois déjà souligné que la bonne marche des actions constituait un piège potentiel.

Dans un premier commentaire, l'expert Charles Brennan de Jefferies Research a jugé les objectifs à moyen terme plutôt négatifs. Auparavant, il s'attendait à un chiffre d'affaires "supérieur à 20%" et à une hausse progressive de la marge vers les 40%. "Nous pensons que cette mise à jour est une surprise un peu négative du côté des ventes, alors que peu d'investisseurs visent des marges plus élevées", écrit l'expert dans un premier commentaire.

L'analyste Toby Ogg de JPMorgan a également fait référence aux objectifs à moyen terme comme la principale nouveauté. Il s'attend certes à ce que les estimations du consensus pour le résultat d'exploitation augmentent sensiblement, la moyenne étant encore de 35 à 36% dans ce domaine. Il a toutefois nuancé son propos en indiquant que la situation était légèrement différente pour le free cash-flow. Dans ce domaine, Suse ne vise plus que "plus de 80%" de la valeur de l'année précédente, a-t-il mentionné. Jusqu'à présent, il était question d'un afflux de liquidités stables ou en légère hausse.

Les chiffres présentés par Suse pour l'exercice clos en octobre ont été qualifiés par les analystes de "conformes aux attentes". Les chiffres clés du dernier trimestre de l'exercice étaient déjà connus auparavant./tih/ajx/jha/