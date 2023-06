Warburg Research recommande Süss Microtec à l'achat - objectif 33 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - Le cabinet d'analyse Warburg Research a maintenu sa recommandation à 'acheter' sur Süss Microtec avec un objectif de cours de 33 euros, suite à la nomination de Burkhardt Frick comme nouveau président de l'entreprise. L'ancien manager d'ASML et de Philips lui semble être un bon choix, a écrit l'analyste Malte Schaumann dans une étude publiée mercredi. Il dispose d'une grande expérience dans le secteur de l'électronique et des puces et devrait poursuivre la stratégie de croissance de Süss./tih/ajx

Publication de l'étude originale : 14.06.2023 / 11:45 / CEST

Première diffusion de l'étude originale : date non indiquée dans l'étude / heure non indiquée dans l'étude / CEST

