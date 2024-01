SUESS MicroTec SE est une société holding basée en Allemagne (le Groupe) qui fournit des équipements de processus pour la microstructuration dans l'industrie des semi-conducteurs. Le Groupe opère à travers quatre segments : Lithographie, Bonder, Equipement pour photomasques et Autres. La division Lithographie développe, produit et vend les lignes de produits mask aligner, developer et coater, ainsi que les lignes de produits de projection ultraviolet (UV) et de traitement laser. La division Bonder comprend le développement, la production et la distribution de la gamme de produits de collage de substrats. La division Photomask Equipment comprend le développement, la fabrication et la vente des lignes de produits HMx, ASx, MaskTrack et MaskTrack Pro par l'intermédiaire de SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co KG. La division Autres regroupe les autres activités du groupe dans le domaine de la micro-optique et des lentilles ainsi que les fonctions centralisées du groupe.