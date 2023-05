Süss Microtec augmente son chiffre d'affaires et son bénéfice - les entrées de commandes baissent

GARCHING (dpa-AFX) - L'équipementier en puces Süss Microtec a démarré l'année en fanfare. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11% au premier trimestre pour atteindre environ 70 millions d'euros, a annoncé jeudi à Garching le fabricant d'installations et de solutions de processus pour l'industrie des semi-conducteurs, coté au SDax. Le secteur des masques photographiques a été le moteur de cette croissance. Dans la division Advanced Backend Solutions, qui comprend entre autres la lithographie, les recettes étaient en baisse. Les entrées de commandes ont baissé d'environ 15 pour cent pour atteindre 99,6 millions d'euros. Par rapport au trimestre précédent, Süss Microtec a toutefois pu progresser dans ce domaine.

Fin mars, le carnet de commandes s'élevait à environ 373 millions d'euros. En raison de l'importance du carnet de commandes et du taux d'utilisation élevé des capacités, les nouvelles commandes reçues cette année ne pourront être livrées et comptabilisées dans le chiffre d'affaires qu'à partir de 2024, a-t-on précisé. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté d'environ 38 pour cent à 2,9 millions d'euros, la marge correspondante est passée de 3,3 à 4,1 pour cent. Après impôts, Süss Microtec a gagné 2,1 millions d'euros, soit la moitié de plus que l'année précédente.

Pour 2023, l'entreprise continue de tabler sur une augmentation du chiffre d'affaires de 320 à 360 millions d'euros, ce qui représenterait une hausse de 13,7 pour cent au milieu de la fourchette. La marge Ebit devrait se situer entre 10 et 12 pour cent /nas/zb.