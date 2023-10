Sutro Biopharma, Inc. est une société d'oncologie au stade clinique. La société développe des conjugués anticorps-médicaments (ADC) spécifiques et de format nouveau grâce à sa plateforme intégrée de synthèse de protéines acellulaires, XpressCF, et à sa plateforme de conjugaison spécifique, XpressCF+. Elle propose deux ADC en propriété exclusive en clinique, à savoir le luveltamab tazevibulin (STRO-002 ou luvelta) et STRO-001. STRO-002 est un ADC dirigé contre le récepteur de folate alpha (FolRa) pour les patients atteints de cancers exprimant FolRa, y compris le cancer de l'ovaire. En outre, il utilise luvelta pour traiter les patients pédiatriques atteints de CBFA2T3-GLIS2 et de leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaires. STRO-001 est un ADC dirigé contre le CD74, destiné aux patients atteints de tumeurs malignes à cellules B, telles que le myélome multiple et le lymphome non hodgkinien (LNH). Son produit candidat préclinique, STRO-003, est un ADC homogène dirigé contre un récepteur orphelin de type tyrosine kinase (ROR1), développé pour le traitement des tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale