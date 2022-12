Sutro Biopharma, Inc. Annonce la présentation des données du STRO-002 issues du programme d'utilisation compassionnelle chez les patients pédiatriques atteints de LMA CBF/GLIS récidivante/réfractaire à l'ASH 2022

Sutro Biopharma, Inc. a annoncé que ses collaborateurs de recherche du Fred Hutchinson Cancer Research Center ont présenté des données du Compassionate Use Program sur l'activité anti-leucémique du STRO-002, un nouveau CDA ciblant le récepteur de folate-a (FR-a), chez des patients pédiatriques atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) CBFA2T3-GLIS2 (CBF/GLIS) récidivante/réfractaire, communément appelée LMA de phénotype RAM, lors d'une présentation orale à la 64e réunion annuelle et exposition de l'American Society of Hematology (ASH 2022) à la Nouvelle-Orléans, LA. Le STRO-002 a été fourni à 17 patients pédiatriques atteints de LAM de sous-type CBF/GLIS sur une base d'utilisation compassionnelle. Les résultats cliniques de ces patients ont été compilés par Sutro et présentés sous forme d'exposé oral par Soheil Meshinchi, M.D., Ph.D., professeur, division de la recherche clinique, au Fred Hutchinson Cancer Research Center ; professeur, division de l'hématologie-oncologie pédiatrique, à l'école de médecine de l'Université de Washington ; et chercheur principal du programme, intitulé "Activité antileucémique du STRO-002, un nouvel ADC ciblant le récepteur de folate-a (FR-a) dans la LAM CBFA2T3-GLIS2 récidivante/réfractaire".o La LAM de sous-type CBF/GLIS est une maladie rare, grave et potentiellement mortelle qui touche les patients pédiatriques dont l'âge médian est de 1,5 an1 et la prévalence de CBF/GLIS dans l'enfance est d'environ 1 à 3 % des cas de LAM pédiatrique1. Ces enfants à haut risque atteints de LAM ont un pronostic extrêmement mauvais avec une survie globale à 5 ans d'environ 20 %2. Les patients sont très réfractaires aux thérapies standard de soins et il n'existe actuellement aucune thérapie approuvée ciblant spécifiquement la LAM de sous-type CBF/GLIS.Des études récentes ont montré que FOLR1, qui code pour FolRa, est silencieux dans l'hématopoïèse normale, mais est uniquement induit par la fusion CBF/GLIS3. Les données précliniques présentées l'année dernière à l'ASH 2021 ont démontré que les patients atteints de LAM CBF/GLIS peuvent bénéficier du STRO-002. STRO-002 est un conjugué anticorps-médicament (ADC) optimisé ciblant le FolRa, avec un rapport médicament-anticorps (DAR) de 4, qui est précisément conjugué à l'aide d'acides aminés non naturels à des lieurs stables clivables par les protéases et à des ogives dérivées de l'hémiastéréline. STRO-002 possède potentiellement un double mécanisme d'action contre la tumeur par la destruction cytotoxique et par l'induction de la mort cellulaire immunogène. STRO-002 a été conçu à l'aide de la plate-forme exclusive de synthèse protéique acellulaire et de conjugaison spécifique au site de Sutro, qui permet une conception précise, une optimisation empirique rapide et la fabrication de CDA homogènes spécifiques au site.