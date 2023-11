Vaxcyte, Inc. et Sutro Biopharma, Inc. ont annoncé que Vaxcyte a exercé son option et conclu un accord de droits de fabrication avec Sutro afin d'obtenir le contrôle du développement et de la fabrication de l'extrait acellulaire, un composant clé de la franchise de vaccins pneumococciques conjugués (PCV) de Vaxcyte, qui comprend le VAX-24 et le VAX-31. En vertu de l'accord sur les droits de fabrication, Vaxcyte a obtenu les droits exclusifs de développer, d'améliorer et de fabriquer, de manière indépendante ou par l'intermédiaire de certains tiers, l'extrait acellulaire destiné à être utilisé avec les vaccins candidats de la société. Lors de l'exercice de l'option, qui a été accordée conformément à l'accord d'octroi d'option de décembre 2022 entre les parties, Vaxcyte a payé à Sutro 50 millions de dollars en espèces et est tenu de payer à Sutro 25 millions de dollars supplémentaires en espèces dans un délai de six mois.

Si certaines étapes réglementaires sont franchies, Vaxcyte sera tenu de verser à Sutro certains paiements d'étape supplémentaires totalisant jusqu'à 60 millions de dollars en espèces.