(Alliance News) - Sutton Harbour Group PLC a répondu vendredi à une déclaration du conseil municipal de Plymouth, affirmant qu'il "rejette catégoriquement" les allégations de violation de bail sur un ancien site aéroportuaire.

Le spécialiste de la régénération du front de mer, basé à Plymouth, en Angleterre, a acquis Plymouth City Airport Ltd, le détenteur du bail de l'ancien site de l'aéroport de Plymouth, ou FAS, en 2000.

Sutton Harbour a déclaré que l'aéroport a été fermé en 2011, après que le conseil a accepté l'avis de non-viabilité du site. En 2019, la société a déclaré que les inspecteurs de l'urbanisme du gouvernement ont accepté que le développement du site à des fins non aéronautiques soit reporté de cinq ans. Cela donnerait le temps de présenter une proposition viable pour l'aviation, si possible.

Sutton Harbour a déclaré que "depuis 2011, la société a géré et sauvegardé le FAS à ses propres frais, avec l'accord du conseil municipal et en toute connaissance de cause". Elle affirme que ses dépenses totales nettes en espèces sur le site s'élèvent à plus de 27 millions de livres sterling depuis l'acquisition, et que le conseil l'a empêchée de tirer des revenus du SAF par le biais d'activités temporaires pendant cette période.

Sutton Harbour a déclaré qu'il travaillait sur un processus de planification préalable à la soumission, et "prévoit de soumettre au conseil un plan directeur pour un développement par étapes du FAS... dans les semaines à venir". La première phase du plan directeur en trois parties "préservera la piste principale... mais proposera un développement institutionnel, commercial et immobilier sur d'autres zones du site". Au bout de trois à cinq ans, la piste serait progressivement réduite "au cas où une proposition aéronautique financièrement viable ne se concrétiserait pas".

Jeudi dernier, cependant, Sutton Harbour a confirmé la réception d'une lettre du conseil municipal datée du 19 janvier, alléguant une violation des clauses du bail en ce qui concerne l'aéroport.

Vendredi, Sutton Harbour a répondu qu'il "rejetait catégoriquement les allégations de violation du bail", ajoutant que "PCAL a, à grands frais, toujours respecté et continuera de respecter les clauses du bail" et qu'il maintenait son "ouverture et sa volonté de s'engager avec le conseil".

"En outre, la société a pris à tout moment des conseils juridiques concernant la position de PCAL et la sienne propre à l'égard du FAS", a poursuivi Sutton Harbour, "et est prête à défendre vigoureusement son droit de bail de PCAL dans le FAS si cela s'avérait nécessaire".

Les actions de Sutton Harbour étaient en hausse de 4,2 % à 11,98 pence à Londres vendredi après-midi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

