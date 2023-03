Sutton Harbour vend un appartement à Harbour Arch Quay pour 435 000 GBP

Sutton Harbour Group PLC - Opérateur portuaire basé à Plymouth, Angleterre - Échange des contrats sur la vente d'un appartement dans le développement en construction de la société, Harbour Arch Quay, à Beinhaker Design Services Ltd pour 435 000 GBP. Note que la vente représente une transaction entre parties liées, car Beinhaker Design Services Ltd représente 50 % des participations de FB Investors LLP, qui détient une participation de 73 % dans Sutton. De plus, elle est contrôlée par la famille Beinhaker, notamment Corey Beinhaker et Philip Beinhaker, qui sont tous deux administrateurs de la société.

Cours actuel de l'action : 21,00 pence

Variation sur 12 mois : moins 13 %.

