Sutton Harbour Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui possède et exploite un port et ses installations auxiliaires. Les autres activités principales de la société sont les opérations maritimes, la régénération, l'investissement et le développement de biens immobiliers en front de mer, ainsi que la fourniture de parkings publics. La société opère à travers quatre segments : Marine, Immobilier, Parking et Régénération. Le secteur maritime comprend les activités de pêche, de port et de marina. Le segment Immobilier s'occupe de la location du portefeuille de locaux commerciaux appartenant à la société. Le segment Parking enregistre les résultats de l'exploitation de deux parkings publics et de diverses autres aires de stationnement. Le segment Régénération est activé lorsque la construction active de nouveaux actifs est en cours. Les filiales de la société comprennent Sutton Harbour Company, Sutton Harbour Services Limited, Plymouth City Airport Limited, Sutton Harbour Property and Regeneration Limited, Harbour Arch Quay Limited, etc.

Secteur Loisirs et détente