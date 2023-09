Advent International a annoncé la nomination du nouveau conseil d'administration et de l'équipe de direction de Suven Pharma. Suven Pharma sera dirigée par une équipe de gestion composée d'Annaswamy Vaidheesh, président exécutif, de V Prasada Raju, directeur général, et de Sudhir Kumar Singh, directeur général, afin de stimuler la croissance mondiale de Suven Pharma, qui vise à devenir un acteur de premier plan dans le domaine des CDMO. Annaswamy Vaidheesh, vétéran de l'industrie pharmaceutique, compte plus de 35 ans d'expérience, notamment en tant que directeur général de GSK Inde, et a précédemment occupé des postes de direction régionale chez J&J Asie-Pacifique.

Prasada Raju a plus de 29 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, où il a occupé des postes de direction chez Cohance Life Sciences, Granules India Ltd. et Dr Reddy's Laboratories. Le Dr Sudhir Kumar Singh, un vétéran réputé de l'industrie qui a été l'ancien directeur général d'Aragen Life Sciences pendant plus de 10 ans, rejoint Suven Pharma en tant que directeur général. Outre la nouvelle équipe de direction, Suven a nommé un conseil consultatif composé de Venkateswarlu Jasti, fondateur de Suven Pharma et Suven Lifesciences ; Abhijit Mukherjee, ancien directeur général de Dr Reddy's ; James Mullen, ancien président et directeur général de Patheon et Biogen ; et Stefan Stoffel, ancien directeur général de Lonza.

En ce qui concerne le conseil d'administration, outre Vaidheesh et Raju, Pankaj Patwari, directeur général d'Advent, rejoindra également l'équipe. Suven comptera également trois administrateurs indépendants : K.G. Ananthakrishnan, ancien directeur général de MSD India et ancien directeur général de l'OPPI, et président de PNB ; Matangi Gowrishankar, ancien responsable mondial du développement des capacités chez BP, et Vinod Rao, ancien trésorier mondial et responsable des relations avec les investisseurs chez Diageo.