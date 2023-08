Suvidhaa Infoserve Limited, anciennement Suvidhaa Infoserve Private Limited, est une société fintech basée en Inde. La société est engagée dans la fourniture de services technologiques de marché aux petits points de vente au détail, à savoir les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), afin d'attirer davantage de clients dans leurs magasins physiques. Elle opère par le biais du commerce électronique, y compris les services de paiement, la négociation de bons électroniques, les services financiers dans le cadre du commerce de services (S-commerce), le développement et la maintenance de sites Web et le segment des services auxiliaires connexes. Son activité principale consiste à fournir des facilités de paiement pour une multitude de services, tels que le paiement de factures de services publics, le renouvellement de primes d'assurance, l'encaissement, les recharges de télécommunications, de téléphonie mobile, de services directs à domicile (DTH), ainsi que la billetterie de voyage (train, avion et bus), les services de transfert de fonds domestiques, les services d'acquisition de commerçants et autres. Ses filiales comprennent NSI Infinium Global Ltd et Sine Qua Non Solutions Private Ltd.

Secteur Services et conseils en informatique