Suvo Strategic Minerals Limited est une société d'exploration et de production de kaolin hydraté basée en Australie. La société se concentre sur la production et l'expansion de son exploitation de kaolin hydraté de Pittong, située à 40 kilomètres (km) à l'ouest de Ballarat dans l'État de Victoria. Ses opérations de Pittong comprennent les gisements de Pittong, Trawalla et Lal, situés respectivement sur les licences minières approuvées MIN5408, MIN5365 et MIN5409. Le projet de kaolin de gabbin (White Cloud), détenu à 100% par la société, est situé à environ 215 km au nord-est de Perth, en Australie occidentale. La zone du projet comprend quatre permis d'exploration accordés (E70/5039, E70/5332, E70/5333, E70/5517) pour 413 kilomètres carrés (km2), centrés autour de la ville et de l'embranchement ferroviaire de Gabbin. Son projet de sables siliceux d'Eneabba, détenu à 100%, est situé à 300 km au nord de Perth, en Australie occidentale. Le projet comprend quatre licences d'exploration accordées (E70/5001, E70/5322, E70/5323, E70/5324) pour 169 km2. Le projet est situé sur la plaine d'Eneabba.

Secteur Matériaux de construction