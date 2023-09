Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited est une société de développement et de construction d'infrastructures basée en Inde. La société est engagée dans la construction et l'exploitation de systèmes de téléphériques funiculaires. Elle participe à des projets de développement d'infrastructures par le biais d'un mode de construction, d'exploitation et de transfert (BOT). Elle a développé un funiculaire au temple Saptashruni Gad situé près de Nashik. Le projet comprend le funiculaire, un hôtel, un centre commercial et un parking. Le projet Saptashrungi comprend principalement un système de funiculaire composé de deux véhicules/autocars climatisés qui transportent 60 passagers/dévots à la fois. Il a construit un hôtel qui abrite environ 28 chambres et dortoirs, un restaurant multi-cuisine et un café.

Secteur Construction et ingénierie