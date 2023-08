Suyog Telematics Limited est un fournisseur d'infrastructures de télécommunications basé en Inde. La société s'occupe de l'installation, de la mise en service et de l'entretien de poteaux, de tours et de systèmes de câbles à fibre optique. Elle propose un large éventail de pylônes, tels que des pylônes terrestres, des pylônes de toit, des pylônes de camouflage, des pylônes pour vaches et des pylônes terrestres. Elle opère dans 12 cercles de télécommunications en Inde et s'associe à des fournisseurs de télécommunications pour héberger leur infrastructure de télécommunications dans différentes zones géographiques. Ses activités comprennent l'acquisition et l'installation de tours respectueuses de l'environnement ou de tours de toit conventionnelles. Ses tours sont utilisées pour les réseaux GSM et CDMA. Elles mesurent généralement 15 mètres de haut et résistent à une vitesse de vent de 180 kilomètres par heure. Elle fournit un service de fourniture d'infrastructures à ses clients du secteur des télécommunications en acquérant et en déployant des sites de poteaux, des tours et des câbles de fibre optique plus écologiques. Elle loue divers poteaux et infrastructures sur un certain nombre de ponts aériens MSRDC, Bandra-Worli Sea Link et MMRDA Flyovers.

Secteur Construction et ingénierie