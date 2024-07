Suzano SA, anciennement Suzano Papel e Celulose SA, est une entreprise forestière basée au Brésil. Elle développe des produits issus des forêts d'eucalyptus et est un producteur verticalement intégré de pâte et de papier d'eucalyptus en Amérique latine. Son objectif est de fabriquer, de commercialiser, d'importer et d'exporter de la pâte à papier, du papier et d'autres produits. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend du papier d'impression et d'écriture couché et non couché, du carton, du papier de soie, de la pâte commerciale et de la pâte en flocons. Les activités de Suzano sont divisées en deux segments : Pâte et Papier. Le segment Pâte comprend la production et la commercialisation de pâte d'eucalyptus pour le marché étranger, le surplus étant destiné au marché intérieur, tandis que le segment Papier couvre les activités de production et de vente de carton non couché et couché et de papier hygiénique. La société possède de nombreuses filiales, dont Fibria Terminal de Celulose de Santos Spe SA, FuturaGene Biotechnology Shanghai Co Ltd et Suzano Pulp and Paper Europe SA.

Secteur Papeterie