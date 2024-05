Lors de sa réunion du 9 mai 2024, le conseil d'administration de Suzano S.A. a approuvé les changements de comités. Les administrateurs ont approuvé à l'unanimité et sans réserve la nomination des membres des comités consultatifs non statutaires du Conseil d'administration, conformément aux statuts de la Société, à la présente résolution du Conseil d'administration et à ses règlements internes respectifs, comme indiqué ci-dessous : Approuver la nomination des membres suivants pour former le Comité d'audit statutaire de la Société pour un mandat de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du Conseil d'administration qui se tiendra après l'Assemblée générale ordinaire de la Société qui décidera de la nomination des membres du Comité d'audit statutaire de la Société, pour un mandat de deux (2) ans.(i) ANA PAULA PESSOA, brésilienne, mariée, économiste, inscrite au CPF/ME sous le n° 865.873.407-25, titulaire de la carte d'identité RG n° 06.329.796-4, pour former le Comité d'audit statutaire de la Société pour une durée de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du Conseil d'administration qui se tiendra après l'Assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, conformément à l'article 25 des Statuts de la Société

06.329.796-4 IFP/RJ, résidant et domicilié dans la ville de Rio de Janeiro, État de Rio de Janeiro, Rua General Tasso Fragoso, 33, block 5, apartment 401, ZIP Code 22470-170 ; iii) CARLOS BIEDERMANN, de nationalité brésilienne, marié, comptable, inscrit à la CPF/ME sous le numéro 220.349.270-87, titulaire de la carte d'identité RG No. 9003183911 SSP/RS, résidant et domicilié dans la ville de Porto Alegre, État du Rio Grande do Sul, à Rua João Caetano, 507, appartement 301, Três Figueiras, code postal 90470-260 ; et iii) PAULO ROGERIO CAFFARELLI, Brésilien, marié, cadre, inscrit à CPF/ME sous le numéro 442.887.279-87 ; et iv) CARLOS BIEDERMANN, Brésilien, marié, inscrit à CPF/ME sous le numéro 220.349.270-87, titulaire de la carte d'identité RG no.

442.887.279-87, titulaire de la carte d'identité RG No. 33813902 PR, résident et domicilié dans la ville de São Paulo, État de São Paulo, dont l'adresse commerciale est Rua Renato Paes de Barros, 1017, 13ème étage, Itaim Bibi, ZIP Code : 04530-001 ; et M. PAULO ROGERIO CAFFARELLI, a été nommé coordinateur de cette commission ; Constituer la commission de la stratégie et de l'innovation pour un mandat de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui se tiendra après l'assemblée générale ordinaire de la société qui décidera de la création de la commission de la stratégie et de l'innovation.(i) DAVID FEFFER, brésilien, divorcé, chef d'entreprise, inscrit au CPF/ME sous le n° 882.739.628-49, titulaire de la carte d'identité RG n° 4.617.720-6.

4.617.720-6 SSP/SP ; ii) GABRIELA FEFFER MOLL, Brésilienne, mariée, administratrice d'entreprise, inscrite au CPF/ME sous le n° 315.806.998-98, titulaire de la carte d'identité RG n° 30.082.370-8 SSP/SP ; iii) MARCELO MOSES DE OLIVEIRA LYRIO, Brésilien, divorcé, économiste, inscrit au CPF/ME sous le n° 746.597.157-8, titulaire d'une carte d'identité RG n° 30.082.370-8 SSP/SP.

746.597.157-87, titulaire de la carte d'identité RG no 59.168.992-3 SP/SP ; iv) MARCELO STRUFALDI CASTELLI, Brésilien, marié, ingénieur en mécanique, inscrit au CPF/ME sous le no 057.846.538-81, titulaire de la carte d'identité RG no.

11778104-6 SSP/SP ; v) NILDEMAR SECCHES, Brésilien, veuf, ingénieur en mécanique, affilié à CPF/ME sous le numéro 589.461.528-34, titulaire de la carte d'identité RG n° 3.997.339-6 SSP/SP ; vi) PAULO SERGIO KAKINOFF, Brésilien, marié, administrateur d'entreprise, affilié à CPF/ME sous le numéro

194.344.518-41, titulaire de la carte d'identité RG n° 25.465.939-1 SSP/SP ; vii) RODRIGO CALVO GALINDO, Brésilien, marié, administrateur d'entreprise, inscrit au CPF/ME sous le n° 622.153.291-49, titulaire de la carte d'identité RG n° 961.394 SSP/SP ; viii) RODRIGO CALVO GALINDO, Brésilien, marié, administrateur d'entreprise, inscrit au CPF/ME sous le n

961.394 SSP/MT ; et (viii) WALTER SCHALKA, brésilien, marié, ingénieur, inscrit à CPF/ME sous le n° 060.533.238-02, titulaire de la carte d'identité RG n° 6.567.956-8 SSP/SP, et M. DAVID FEFFER a été nommé coordinateur de ce Comité.

Constituer le Comité de gestion et des finances pour un mandat de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du Conseil d'administration qui se tiendra après l'Assemblée générale ordinaire de la Société et qui décidera de la création d'un Comité de gestion et des finances.Assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes de l?exercice clos le 31 décembre 2025 : (i) DAVID FEFFER, identifié ci-dessus ; (ii) GABRIELA FEFFER MOLL, identifiée ci-dessus ; (iii) MARCELO STRUFALDI CASTELLI, identifié ci-dessus ; (iv) NILDEMAR SECCHES, identifié ci-dessus ; (v) PAULO SERGIO KAKINOFF, identifié ci-dessus ; (vi) RODRIGO CALVO GALINDO, identifié ci-dessus ; et (vii) WALTER SCHALKA, identifié ci-dessus ; et M. DAVID FEFFER a été nommé membre du Conseil d'administration de la Société pour une période de trois ans. DAVID FEFFER a été nommé coordinateur de ce Comité ; De constituer le Comité des Personnes pour un mandat de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du Conseil d'Administration qui se tiendra après l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui décidera de la nomination des membres du Comité des Personnes.constituer le Comité des personnes pour un mandat de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du Conseil d'administration qui se tiendra après l'Assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 : (i) DAVID FEFFER, identifié ci-dessus ; (ii) GABRIELA FEFFER MOLL, identifiée ci-dessus ; (iii) MARCELO STRUFALDI CASTELLI, identifié ci-dessus ; (iv) NILDEMAR SECCHES, identifié ci-dessus ; (v) PAULO SERGIO KAKINOFF, identifié ci-dessus ; (vi) RODRIGO CALVO GALINDO, identifié ci-dessus ; et (vii) WALTER SCHALKA, identifié ci-dessus, et M. NILDEMAR SECCHES a été nommé membre du Conseil d'administration de la Société pour une période de trois ans. NILDEMAR SECCHES a été nommé coordinateur de cette commission.Constituer le Comité de durabilité pour un mandat de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du Conseil d'administration qui se tiendra après l'Assemblée générale ordinaire de la Société qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 : (i) CLARISSA DE ARAÚJO LINS, brésilienne, mariée, économiste, inscrite à la CPF/ME sous le n° 851.458.3177, avec un mandat de trois (3) ans. 851.458.317-49, titulaire de la carte d'identité RG n° 7.354.713-5 ; ii) DAVID FEFFER, identifié ci-dessus ; iii) DANIEL FEFFER, brésilien, marié, avocat, inscrit au CPF/ME sous le n° 011.769.138-08, titulaire d'une carte d'identité RG n° 7.354.713-5

011.769.138-08, titulaire de la carte d'identité RG n° 4.617.718-8 SSP/SP ; (iv) FABIO COLLETTI BARBOSA, brésilien, marié, administrateur, inscrit à CPF/ME sous le n° 771.733.258-20, titulaire de la carte d'identité RG 5.654.446 SSP/SP ; v) GABRIELA FEFFER MOLL, identifiée ci-dessus ; vi) HAAKON LORENTZEN, norvégien, marié, propriétaire d'entreprise, affilié à CPF/ME sous le no.

667.258.797-72, titulaire de la carte d'identité RNE n° W-2064-10-E ; (vii) MARIA PRISCILA RODINI VANSETTI MACHADO, brésilienne, mariée, ingénieur, inscrite au CPF/ME sous le n° 036.618.448-22, titulaire de la carte d'identité RG n° 8.812.418-66, identifiée ci-dessus ; (viii) HAAKON LORENTZEN, norvégien, marié, propriétaire d'une entreprise, inscrit au CPF/ME sous le n.

8.812.418-6 SSP/SP ; (viii) PHILIPPE MARIE JOSEPH JOUBERT, français et brésilien, marié, économiste, inscrit au CPF/ME sous le n° 595.652.097-34, titulaire de la carte d'identité RG n° 04880781 ; et (ix) Walter Schalka, identifié ci-dessus, avec Mme MARIA PRISCILA RODINI VANSETTI MACHADO a été désigné comme coordinateur de cette commission.Constituer le Comité de nomination et de rémunération pour un mandat de deux (2) ans, jusqu'à la première réunion du Conseil d'administration qui se tiendra après l'Assemblée générale ordinaire de la Société qui statuera sur les comptes de l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2025 : (i) EDUARDO NUNES GIANINI, brésilien, marié, consultant, inscrit à la CPF/ME sous le n° 610.317.478-34.

610.317.478-34, titulaire de la carte d'identité RG n° 6.408.968-7 ; (ii) LILIAN MARIA FEREZIM GUIMARÃES, brésilienne, mariée, administratrice d'entreprise, inscrite au CPF/ME sous le n° 063.940.958-00, titulaire de la carte d'identité RG n°.

10999165- 5 ; et (iii) NILDEMAR SECCHES, identifié ci-dessus ; et M. NILDEMAR SECCHES a été nommé coordinateur de cette commission.