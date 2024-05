La plus grande ligne de production de pâte à papier au monde devrait entrer en service dans les prochaines semaines

Suzano , le plus grand producteur de pâte à papier au monde, qui célèbre son centenaire cette année, annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2024 (1T24). Le fait marquant de cette période est l'avancement du projet Cerrado, le plus grand projet d'investissement jamais réalisé par l'entreprise. La nouvelle usine de pâte à papier, en construction dans la municipalité de Ribas do Rio Pardo, dans l'État du Mato Grosso do Sul, est désormais achevée à 94 % et sera opérationnelle dans quelques semaines. Il s'agira de la plus grande usine de pâte à papier à ligne unique au monde.

Avec un investissement total prévu de 22,2 milliards de BRL, dont 19,1 milliards ont été déployés à la fin du mois d'avril, la nouvelle usine aura une capacité de production annuelle de 2,55 millions de tonnes de pâte à papier, utilisée dans la production de papiers sanitaires et de serviettes hygiéniques, de papiers d'impression et écriture et de papiers d'emballage, etc.

Compte tenu de l'impact cumulé de l'investissement dans la construction de l'usine et de la baisse des prix de la pâte à papier au cours des derniers trimestres, le trimestre de Suzano s'est terminé avec un effet de levier en dollars de 3,5 fois, dans les limites fixées par la politique de l'entreprise.

« Il s'agit d'un projet de transformation dans l'histoire de Suzano, qui marque un nouveau cycle important de création de valeur pour l'entreprise. Avec cette nouvelle unité, Suzano célèbre son centenaire en étant encore mieux prête à se développer et à partager des bénéfices avec ses parties prenantes », a déclaré Walter Schalka, CEO de Suzano.

Les résultats montrent également la tendance à la reprise des prix internationaux de la pâte à papier et la stabilité des coûts de production par rapport au trimestre précédent, ainsi que les effets saisonniers sur les ventes dans le secteur. L'EBITDA ajusté de Suzano s'est élevé à 4,6 milliards de BRL, tandis que la génération de trésorerie opérationnelle s'est élevée à 2,5 milliards de BRL. Le chiffre d'affaires net du trimestre s'est élevé à 9,5 milliards de BRL. Suzano a enregistré un revenu net de 220 millions de BRL. Le trimestre s'est terminé avec une dette nette de 11,9 milliards de dollars, comprenant le programme de rachat d'actions de Suzano et les paiements d'intérêts sur les capitaux propres au cours du trimestre.

Le coût de production de la pâte à papier, en excluant les temps d'arrêt, s'est élevé à 812 de BRL par tonne à la fin du trimestre. Les ventes de pâte ont totalisé 2,4 millions de tonnes, tandis que les ventes de papier ont atteint 313 000 tonnes.

