Suzano : annonce une génération de trésorerie d'exploitation de 4,9 milliards BRL au deuxième trimestre 2021

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Des résultats solides entraînent une réduction continue de l'endettement de l'entreprise Suzano, le premier producteur mondial de pâte d'eucalyptus et une référence mondiale dans la fabrication de bioproduits développés à partir d'eucalyptus, a déclaré une génération de trésorerie d'exploitation de 4,9 milliards BRL (réals brésiliens) pour les trois mois clos le 30 juin 2021 (T2 2021). Cela représente une augmentation de 47 % par rapport à la même période de l'année dernière (T2 2020) et le meilleur résultat trimestriel depuis la création de Suzano suite à la fusion entre Suzano Papel e Celulose et Fibria en janvier 2019. Les résultats continuent d'être stimulés par de fortes ventes de pâte et des prix plus élevés sur le marché. Suzano a terminé le trimestre avec des stocks de pâte actuels inférieurs au niveau opérationnel optimal. Le secteur du papier a été marqué par de solides performances commerciales et opérationnelles, compte tenu des hausses de prix et du volume des ventes sur le marché domestique. Les ventes de pâte au T2 2021 se sont élevées à 2,5 millions de tonnes, tandis que les ventes de papier ont totalisé 296 000 tonnes, contribuant à un chiffre d'affaires net de 9,8 milliards BRL au T2 2021. Le BAIIA ajusté, un autre indicateur important de la performance financière de Suzano, a totalisé 5,9 milliards BRL, soit une augmentation de 42 % par rapport à la même période l'an dernier. La capacité de génération de trésorerie de Suzano, combinée à une discipline financière prudente, a permis de réduire l'endettement en USD, tel que mesuré par la dette nette/BAIIA ajusté, à 3,3x au 30 juin 2021, contre 3,8x à la fin du T1 2021. « Nos résultats démontrent une fois de plus la solidité financière de Suzano. Notre performance au cours des derniers trimestres a jeté les bases nécessaires à la construction d'une nouvelle usine de pâte à papier au Brésil », déclare Walter Schalka, PDG de Suzano. Le projet de plusieurs milliards de dollars au Mato Grosso do Sul, annoncé en mai 2021, sera l'un des plus grands investissements du secteur privé en cours de développement au Brésil une fois que le projet commencera après l'approbation du Conseil. En ce qui concerne le résultat net, l'affaiblissement du dollar américain par rapport au BRL à la fin du trimestre a été en grande partie responsable du gain net de 10 milliards BRL. Ceci est principalement dû à l'impact positif des variations de change sur la dette et les dérivés contractés en USD. Le deuxième trimestre a vu deux étapes importantes dans le programme environnemental, social et de gouvernance (ESG) de Suzano. Suzano a annoncé un programme de biodiversité pour connecter un demi-million d'hectares de forêts indigènes d'ici 2030 et a augmenté l'utilisation de la finance verte au sein de sa structure de capital en juin en émettant une obligation liée à la durabilité (Sustainability-Linked Bond, SLB) de 1 milliard USD liée à des objectifs comprenant la représentation des femmes à des postes de direction et la réduction de la consommation d'eau dans les opérations industrielles. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210811005954/fr/

