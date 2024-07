Suzano, le plus grand producteur de pâte à papier au monde, a annoncé l’acquisition d’actifs industriels de Pactiv Evergreen aux États-Unis. Cette opération permettra à l’entreprise d’étendre ses activités en Amérique du Nord et marquera son entrée dans les segments de l’emballage des produits de consommation et des services alimentaires dans la région. La transaction est évaluée à 110 millions USD et comprend deux usines à Pine Bluff, dans l’Arkansas, et Waynesville, en Caroline du Nord, qui fabriquent des cartons d’emballage et gobelets destinés à contenir des liquides.

Sous réserve de l’approbation finale des autorités réglementaires, attendue dans le courant de l’année, ces actifs ajouteront environ 420 000 tonnes métriques par an de carton intégré à la capacité de production de Suzano. Parallèlement à cette acquisition, Suzano a signé un accord à long terme avec Pactiv Evergreen pour la fourniture de carton d’emballage pour liquides à son activité de transformation.

Suzano est actuellement le plus grand fournisseur de pâte commerciale de bois dur en Amérique du Nord, avec des bureaux aux États-Unis à Fort Lauderdale, en Floride, et un campus de recherche et d’innovation près de Vancouver, au Canada. Suzano, qui est déjà un important producteur de matériaux pour l’emballage des aliments et des boissons en Amérique latine, travaillera aux côtés de l’équipe de Pactiv Evergreen, mettant à profit ses connaissances opérationnelles et son expérience dans le secteur du carton pour améliorer la compétitivité structurelle et la rentabilité des actifs acquis, qui sont déjà comparativement bien positionnés sur la courbe des coûts de l’industrie de l’emballage en Amérique du Nord.

Fabio Almeida, vice-président exécutif de Suzano pour le papier et l’emballage, déclare :

« Cette acquisition s’aligne sur notre stratégie. Nous entrons sur le marché nord-américain en tant que producteur compétitif de carton, en acquérant des actifs de qualité qui sont stratégiquement bien situés d’un point de vue opérationnel et logistique, et en générant de nouvelles opportunités de croissance. »

« En tant qu’entreprise ayant une histoire centenaire, nous considérons cette transaction comme un investissement dans notre avenir et nous nous réjouissons de construire une relation durable et positive avec les équipes de Pine Bluff et de Waynesville, ainsi qu’avec les communautés locales autour de ces deux installations. »

Les actifs acquis bénéficient d’une grande disponibilité de bois dans la région, de faibles coûts énergétiques et d’un bon accès aux chemins de fer, aux ports et aux autoroutes.

La réalisation de la transaction est soumise à la vérification des conditions habituelles, y compris l’approbation d’une autorité antitrust étrangère. Une fois approuvée, l’acquisition des actifs aura lieu à la clôture, le prix étant soumis aux ajustements économiques et opérationnels habituels pour ce type de transaction. La valeur convenue n’a pas d’incidence matérielle sur l’effet de levier financier ou les niveaux d’endettement de Suzano.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240712952629/fr/