Suzano déclare une solide performance pour le deuxième trimestre avec une génération de trésorerie record

Suzano, l’un des plus grands producteurs intégrés de pâte à papier et de papier au monde, annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2022.

BAIIA ajusté de 6,3 milliards BRL, en hausse de 6 % par rapport au T2 2021 (5,9 milliards BRL)

Génération de trésorerie d’exploitation de 5,1 milliards BRL, en hausse de 2 % par rapport au T2 2021 (4,9 milliards BRL)

Chiffre d’affaires net de 11,5 milliards BRL, en hausse de 17 % par rapport au T2 2021 (9,8 milliards BRL)

Augmentation importante du volume des ventes : 5 % d’augmentation des volumes des ventes de pâte à papier à 2,66 millions de tonnes (T2 2021 : 2,54 millions de tonnes) 10 % d’augmentation des volumes des ventes de papier à 324 000 tonnes (T2 2021 : 296 000 tonnes)

Ratio de levier d’endettement dette nette/BAIIA de 2,3 (T1 2022 : 2,4)

Projections en termes de dépenses en capital augmentées de 16,1 milliards BRL par rapport aux 13,6 milliards BRL annoncés précédemment

La solide performance du deuxième trimestre sur ces secteurs financiers est attribuable à des prix de vente plus élevés, dans des conditions de marché plus favorables pour les marchés de la pâte à papier et du papier ; et à des volumes de ventes plus élevés, grâce à une réduction du nombre d’arrêts de maintenance planifiés. Une plus grande discipline de gestion des coûts a également amélioré le BAIIA ajusté et la génération de trésorerie.

« Ces excellents résultats du deuxième trimestre ne sont pas seulement la preuve de prix plus élevés de la pâte à papier et de la demande positive du marché, mais aussi des efforts continus de nos diverses équipes pour s’assurer que Suzano booste l’efficacité opérationnelle. Avec cette base financière et opérationnelle solide, Suzano a l’intention d’élargir sa capacité à créer, et à partager, la valeur avec ses parties prenantes », a déclaré Walter Schalka, PDG de Suzano.

Le Projet Cerrado, une nouvelle usine de pâte à papier en cours de construction dans l’état du Mato Grosso do Sul, progresse exactement comme prévu, clôturant le deuxième trimestre 2022 avec une avancée physique « dans les limites » de 21 %. À elle seule, cette usine créera jusqu’à 10 000 emplois directs pendant sa construction et 3 000 nouvelles opportunités d’emploi une fois opérationnelle.

Le deuxième trimestre a également été celui de l’acquisition de propriétés foncières, du lancement de Suzano Ventures et de nouveaux projets de construction d’une usine de produits de consommation à Espírito Santo. Par ailleurs, Suzano a annoncé lors des derniers mois le versement de dividendes plus élevés en 2022 et un programme de rachat d’actions, avec un nouveau programme de rachat annoncé aujourd’hui.

Sur le front social, Suzano a l’intention de doubler le nombre des bénéficiaires couverts par ses programmes sociaux à 50 000 personnes en 2022. Dans le même temps, sur un front environnemental, les nombreux projets en cours de développement incluent l’un des plus vastes programmes de restauration du paysage au Brésil, couvrant 35 000 hectares de superficie en cours de restauration, et l’objectif de connecter 500 000 hectares de parcelles de forêt d’ici 2030.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220727005785/fr/