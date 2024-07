Le projet Cerrado a nécessité un investissement de 4,3 milliards USD et contribuera à augmenter de plus de 20 % la production de Suzano

Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte à papier, annonce la mise en service de sa nouvelle usine, la plus grande chaîne de production de pâte à papier au monde, à Ribas do Rio Pardo, dans l’État du Mato Grosso do Sul. Ce lancement marque l’achèvement de l’un des plus grands projets d’investissement privé jamais réalisés au Brésil.

Cette installation ultramoderne aura une capacité de production annuelle de 2,55 millions de tonnes de pâte d’eucalyptus, ce qui augmentera la capacité de production de Suzano de plus de 20 % pour la porter à 13,5 millions de tonnes par an. Le projet est le résultat d'un investissement total de 22,2 milliards BRL (4,3 milliards USD), dont 15,9 milliards BRL (3,1 milliards USD) ont été alloués à la construction de l'usine et 6,3 milliards BRL (1,2 milliard USD) ont été affectés à des initiatives telles que la formation de la base de plantation et la logistique d'expédition de la pâte. Suzano a également la capacité de produire 1,5 million de tonnes de papier par an, y compris du papier sanitaire, d'impression, d'écriture et d'emballage, entre autres produits qui utilisent de la pâte à papier comme matière première.

« La réussite du projet Cerrado reflète le dévouement et la capacité d’exécution de chaque personne impliquée dans ce grand projet transformateur. Elle témoigne également de la culture d’excellence qui caractérise l’ensemble de l’entreprise, dirigée magistralement par Walter Schalka au cours de ses 11 années de fonction », déclare Beto Abreu, nouveau CEO, Suzano. « Sa vision et son ambition se sont révélées essentielles pour mettre en place une usine de classe mondiale, dans le respect du budget établi. Fondamentalement, il s’agit également d’un projet qui, à chaque étape, a adhéré à l’objectif central de Suzano de promouvoir la durabilité et d’avoir un impact positif sur les communautés locales. »

Conformément à la stratégie ESG de Suzano, baptisée Commitments to Renewing Life, le site a été spécialement conçu pour répondre à la demande mondiale de produits à base d’eucalyptus produits de manière durable. L'usine utilisera de la biomasse renouvelable pour produire, en moyenne, 180 MW d'énergie verte excédentaire par mois. Cette énergie, qui sera distribuée aux fournisseurs locaux de l’usine ainsi que sur le réseau national, est suffisante pour alimenter une ville comptant jusqu’à deux millions d’habitants. La proximité de l’usine avec les fermes d’eucalyptus de Suzano signifie que les émissions et le temps de transport de l’exploitation forestière seront considérablement réduits. La distance structurelle entre la forêt et l'usine n’est que de 65 kilomètres, contre le rayon d’approvisionnement moyen de 150 kilomètres de Suzano. L'usine sera également autosuffisante dans la production d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène.

Il s’agit de l’investissement le plus important en 100 ans d’histoire de Suzano et il présente une série d’avancées opérationnelles et socio-environnementales. « La nouvelle usine jettera les bases de futures opportunités de croissance, telles que le développement de nouveaux produits innovants à partir de matières premières renouvelables, et renforcera le business model unique de Suzano », déclare Walter Schalka, qui a récemment quitté son poste de CEO de Suzano après 11 années passées à la tête de l’entreprise.

Le projet achevé aura également un impact majeur à la fois sur la communauté locale et sur l'économie régionale au sens large. Ayant créé jusqu'à 10 000 emplois au cours de la phase de construction, l'usine fournira 3 000 emplois à temps plein sur site et dans les opérations forestières et logistiques environnantes.

En parallèle, Suzano réalise d'importants investissements d'amélioration des infrastructures locales et de promotion de l'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité. L'entreprise a fourni plus de 300 millions BRL de construction et d'équipement dans la municipalité, avec la construction de nouveaux logements et d'un nouveau centre médical et via des initiatives sociales bénévoles axées sur le développement durable, la génération de revenus et la réduction des indicateurs de pauvreté dans la région. Ces investissements ont été répartis en sept axes d'action : éducation, création de revenus, protection des droits, infrastructures, santé, liens avec les habitants et travail.

À PROPOS DE SUZANO

