Suzano dépose son rapport annuel 2021 sur formulaire 20-F

Suzano S.A. (B3 : SUZB3 | NYSE : SUZ) annonce par la présente que son rapport annuel 2021 sur formulaire 20-F a été déposé aujourd’hui auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les détenteurs de titres de participation de la Société peuvent recevoir gratuitement des copies papier du rapport annuel, ainsi que les états financiers audités de la Société, en adressant une demande à : ri@suzano.com.br. Ce document est également disponible sur le site web de Suzano (http://ir.suzano.com.br/).

Pour plus d’informations, veuillez contacter notre Département des relations avec les investisseurs:

Téléphone : (+55 11) 3503-9330

Email : ri@suzano.com.br

À propos de Suzano

Guidée par son objectif de renouveler la vie en s’inspirant des arbres, Suzano est une référence mondiale dans le développement de solutions durables et innovantes à partir de sources renouvelables. Plus grand producteur de pulpe d’eucalyptus au monde et l’un des plus grands fabricants de papier d’Amérique latine, Suzano joue un rôle dans la vie de plus de deux milliards de personnes grâce à ses onze usines à travers le Brésil et à l’opération conjointe Veracel. L’entreprise, dont l’histoire remonte à plus de 98 ans, a une capacité installée de 10,9 millions de tonnes de pâte commerciale et 1,4 million de tonnes de papier par an, et exporte vers plus de 100 pays. Les opérations de l’entreprise, dont les actions sont négociées en bourse au Brésil et aux États-Unis. sont basées sur l’« Innovabilité » - l’innovation au service de la durabilité - et sur les plus hauts critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.suzano.com.br/en/

