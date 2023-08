Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte à papier, prévoit de finaliser la construction du projet Cerrado, sa nouvelle usine de pâte à papier dans la municipalité de Ribas do Rio Pardo, dans l’État du Mato Grosso do Sul, d’ici juin 2024. Le projet Cerrado produira 2,55 millions de tonnes de pâte par an, ce qui portera la capacité de production installée de pâte de Suzano à 13,5 millions de tonnes par an.

Le démarrage attendu du projet de 22,2 milliards BRL a été annoncé parallèlement aux résultats du deuxième trimestre 2023. « Nous avons déjà investi 12,4 milliards BRL dans le projet Cerrado et malgré des conditions de marché mondiales plus difficiles, nous continuons de générer de la trésorerie et d’avancer sur nos axes stratégiques de croissance, en renforçant notre modèle d’affaires et notre positionnement concurrentiel », déclare Walter Schalka, CEO, Suzano.

Les résultats du T2 2023 reflètent la baisse des prix de la pâte sur le marché mondial, une devise nationale plus forte, des coûts encore sous pression et une incidence plus élevée des temps d’arrêt programmés sur les lignes de production de l’entreprise. Malgré des marchés mondiaux moins favorables, la société a affiché un BAIIA ajusté de 3,9 milliards BRL et généré une trésorerie d'exploitation de 2,2 milliards BRL. Les ventes de pâte ont totalisé 2,5 millions de tonnes au T2 2023, tandis que les ventes de papier ont totalisé 294 000 tonnes. Le revenu net de la période s’élève à 9,2 milliards BRL. Suzano a enregistré un bénéfice net de 5,1 milliards BRL.

Les investissements de Suzano ont totalisé 7,3 milliards BRL au cours du trimestre, y compris 2,4 milliards BRL attribués au projet Cerrado. Malgré l’accélération des investissements, qui ont augmenté de 66 % par rapport à la même période en 2022, l’effet de levier de la société, mesuré comme le ratio dette nette-BAIIA ajusté, est resté à un niveau confortable de 2,2x (en USD) à la fin du trimestre. La dette nette termine le trimestre à 11,3 milliards USD, tandis que la trésorerie s'élève à 6,3 milliards USD et reflète la santé financière de l’entreprise.

Parmi les faits saillants du T2 2023 figurent la finalisation de l’acquisition des activités mouchoirs de Kimberly-Clark au Brésil et le début des opérations à Woodspin, l’usine textile en coentrepriseentre Suzano et Spinnova (Finlande).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

